中国外交部官员：“南中国海行为准则”零草案正在形成

中国外交部边海司司长易先良昨天（11日）在海南博鳌透露，经中国和亚细安（中国称东盟）国家努力，“南中国海行为准则”零草案正在形成。

据中新社报道，易先良在参加博鳌亚洲论坛2018年年会“南海分论坛”闭门会发表主旨演讲时介绍，当前，在中国和亚细安国家的共同努力下，南中国海局势保持总体稳定，呈现出积极发展势头，各方回到对话协商解决有关争议问题的正轨。中国和亚细安国家就“南中国海行为准则”框架已达成一致，正式进入“准则”案文磋商阶段。

易先良表示，中国提出“一带一路”倡议已有五年，南中国海在推进“海上丝绸之路”建设合作方面发挥着重要作用。开展南中国海沿岸国合作，直接关系到各国利益与人民福祉，不应受到相关争议的阻碍。

他提出，未来南中国海沿岸国应探讨构建开放性的区域合作网络。一是以海上基础设施互联互通为依托，构建联接中国与南中国海沿岸国的海洋经济走廊，加强在港口建设、运输物流、邮轮客运等方面合作。

二则是以海洋经济和产业合作为主题，推进沿岸国海洋经济合作示范区和海洋产业工业港区建设。三是以开展海洋生态和环保合作为范例，推动南中国海海洋保护区建设，加强地区国家渔业政策协调、资源养护及海洋联合科考合作等。

易先良说，“一带一路”倡议是中国向世界和时代贡献中国智慧的重要实践，秉持共商共建共享的理念。

易先良表示：“有一些人仍有冷战和零和思维，企图搞排他性的甚至是损他性的小集团、小圈子，看不得其他国家好，总想损人利已。”

他指出，开放包容是中国对外交往与合作的传统，也是“一带一路”倡议秉持的理念。当今世界相互依存、荣辱与共，相信各国会做出符合本国利益的决策。

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