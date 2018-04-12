林郑：港珠澳大桥非“政治工程”

香港特首林郑月娥昨天（11日）在立法会回应议员提问时强调，不同意“港珠澳大桥是政治工程”的说法。她认为，港珠澳大桥对香港经济、社会、民生以至融入国家发展是很重要的，“现在望回头，如果能够早五至10年建成会更好。”

据中通社报道，林郑昨天上午在立法会出席行政长官质询时间，并回答了10位议员的提问，涉及港珠澳大桥、戴耀廷在台发表“港独”言论、中美贸易战，以及多项市民热切关注的民生议题。

会上，对于反对派议员批评港珠澳大桥是“政治工程”，林郑月娥直面否认，并强调大桥的方便性称：“大家可以想像：今日我们去珠海、中山要接近四小时车程，还要看看虎门大桥有否塞车，但日后由大屿山去珠海是45分钟。”

另一方面，香港大学法律系副教授戴耀廷日前在台湾参加“台独”组织举办的有关会议，并公然鼓吹“港独”言论，引发香港各界人士连日来持续的强烈谴责，特区政府也发出谴责声明。

对此，林郑昨天重申，有关言论并不涉及言论及学术自由，“我相信市民的眼光是雪亮的。”

对于中美贸易战升温，林郑表示，特区政府商务及经济发展局已就中美贸易战作了初步评估，政府一定会监察事态发展。更重要的是，香港是世界贸易组织（世贸）的独立成员，所以会发挥世贸成员的功能，反对单边主义或保护主义，以回复世贸一直尊重的多边制度。

林郑指出，香港一向不太愿意采取报复行动，而作为外向型的小型经济体，也不存在有许多能力采取报复行动。不过，她已就美国拟向铝制品额外征税致函美国商务部长，提出抗议。

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