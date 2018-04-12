国家大剧院将拍摄中国首部4K全景声歌剧电影

中国国家大剧院昨天（11日）在北京宣布，将拍摄中国首部4K全景声歌剧电影，使用4K、8K兼容的高规格，并且将首次尝试VR段落，这将是中国歌剧电影的一次全面突破。

据中新社报道，歌剧电影作为舞台艺术与现代电影技术深度融合的结晶，实现了歌剧呈现方式和传播方式的双重创新，代表了当今国际歌剧界艺术发展与传播的新方向。

早在2013年，国家大剧院就启动了歌剧电影制作计划，成为中国国内首家试水将西方经典舞台版歌剧，拍摄成歌剧电影的艺术机构；目前已创制近30部歌剧电影。

其中《骆驼祥子》《长征》等四部影片，先后亮相全球最大的电影交易盛会——美国电影交易市场。这标志着“国家大剧院歌剧电影”正逐渐成为歌剧艺术传播的新品牌和中国文化“走出去”的新名片。

此番将登上大银幕的是首演于2015年的国家大剧院原创歌剧《这里的黎明静悄悄》；该剧由作曲家唐建平、剧作家万方、导演王晓鹰等国内一流艺术家组成核心主创团队。

此次电影拍摄，国家大剧院邀请国家一级导演、上海广播电视台监事长滕俊杰率SMG电影团队到北京执导、拍摄，据悉将为观众创造720度浸入式观影效果体验。

国家大剧院院长陈平在谈及此次合作时表示：“歌剧是高雅艺术中的璀璨明珠，也是国家大剧院艺术创作的主要方向。作为中国国家表演艺术中心，国家大剧院一直潜心歌剧的创作生产与普及传播。之前，滕俊杰导演的3D全景声京剧电影《霸王别姬》给大家留下了美好的印象，十分期待这次京沪艺术合作取得新的成功。”

滕俊杰介绍称，“声音对于歌剧来说至关重要，因此此次调动了世界上目前最先进的手段——Atmos全景声技术效果。这个技术有一种极其美妙的声音效果，会把风声雨声十分细腻地多层次地传递给观众，歌唱家、合唱团最细枝末微的声音都清晰传递给每一个观众。”

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