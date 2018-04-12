国家统计局：中国经济平稳增长降低世界经济波动风险

中国国家统计局今天（12日）发布消息，指中国经济的平稳增长对降低世界经济波动风险起到了举足轻重的作用。持续稳中向好的中国经济有力地推动了世界经济复苏，促进了世界贸易发展，为世界各国人民带来了前所未有的发展机遇。

中新社引述国家统计局提供的数据显示，2013年至2016年，如果不考虑中国经济的影响，世界经济年均增速将放缓0.6个百分点，波动强度将提高5.2%。

四年间，中国国内生产总值占世界经济总量的比重由12.5%提高到14.8%，提高了2.3个百分点。期间中国经济增速波动幅度只有1.1个百分点，明显小于同期美国、欧元区和日本经济的波动幅度。

据估算，2017年中国经济占世界经济的比重提高到了15.3%左右，对世界经济增长的贡献率为34%左右。

除了提供世界经济增长的主要动力外，国家统计局综合司指出，中国市场是世界消费增长的关键力量。虽然中国是一个典型的发展中国家，2016年人均GDP仅为世界平均水平的79.7%，但作为经济迅速发展的第一人口大国，中国消费市场对世界消费增长的贡献不亚于美国，并且是主要经济体中增长最快的市场。

2013年至2016年，按照不变美元价格计算，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率为23.4%，同期美国、欧元区和日本的年均贡献率分别为23%、7.9%和2.1%。

同时，国家统计局指出，中国进口贸易是世界经济再平衡的重要力量。

根据世界银行统计，2011年至2016年，中国进口货物和服务总额占全球进口市场的份额由8.4%提高到了9.7%，提高1.3个百分点。而同期美国、欧元区和日本三大发达经济体的进口份额下降了0.4个百分点。

2017年，中国进口继续稳健增长，对世界贸易增长的贡献进一步提高。中国是世界重要的大宗商品进口国，对稳定大宗商品价格，拉动原材料出口国经济复苏起到重要作用。

国家统计局表示，中国改革开放也为世界提供了新的重要机遇。中国提出的“一带一路”倡议得到了众多国家的积极响应，特别是广大发展中国家从共商、共建、共享中获得了发展机遇。

此外，中国庞大的人口规模和平稳的经济增长，为来自全球的企业提供了发展空间。越来越多的发达国家企业进入中国市场，加强与中国的合作，获得了丰厚的利润。

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