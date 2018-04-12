全球首台无人驾驶电动卡车在天津港试运营

全球首台无人驾驶电动卡车，今天（12日）在天津港开启试运营。

据中新社报道，上述卡车由天津港集团公司、中国重汽集团公司和天津主线科技公司三方携手打造。

据报道，该款车型号为“HOWO—T5G”，由中国工程院院士李德毅领军研发，配备了世界先进的驾驶系统和成熟可靠的纯电中央驱动控制系统，整车满载行驶可达120公里，并且充电时间小于一小时。

这辆无人驾驶电动卡车外观与普通集装箱卡车无异，只是有非常抢眼的电池模块。但车上安装了北斗定位系统和激光雷达、毫米波雷达、摄像头等设备，同时辅以主线科技自主研发的多项人工智能技术。在无人干预的情况下，可完成道路行驶、精确停车、集装箱装卸、障碍物响应等指定动作，实现了集装箱从岸边到堆场的全程自动驾驶水平运输。

天津主线科技公司创始人兼CEO张天雷博士称，此车可保证在夜间、大雾、雨雪等天气和现场人员、车辆、作业设备交叉作业的复杂情况下，保持良好作业状态，以满足港口24小时全天候生产运行。

天津港集团公司科信部副部长朱连义表示：“此次试运营成功，不仅标志着中国无人驾驶电动卡车在港口作业工况下实现了新突破，同时也为港口解决自动化集装箱码头水平运输难题提供了可行的实践方案，更为促进中国绿色智慧物流创新发展作出了有益探索。”

朱连义指出，未来无人驾驶电动卡车在港口的应用，将与自动化堆场、全自动集装箱码头和集装箱码头操作系统“一体化”项目形成无缝对接，有效解决因集装箱作业量增长带来的生产指挥、道路交通、安全管理等各种压力。

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