中国首个深远海“智能渔场”布局海南 网衣面积七个足球场

中国六家企业今天（12日）签署合作框架协议，以整合技术、装备和资本优势，在海南布局建设中国国内首个深远海智能养殖渔场，打造南中国海深远海“养殖航母”。

据中新社报道，在海南省人民政府见证下，中国船舶重工集团、北大青鸟集团等六家企业签署上述合作框架协议。

据报道，深远海智能养殖渔场规划建设在海南陵水自净能力更强的深海远洋，工作水深55米，可抗17级台风。

每个渔场网箱装备高75米，直径120米，整个养殖水体为25万立方米，相当于200个标准游泳池，仅网衣面积就等同于七个足球场.每个渔场每年成品鱼产量6000吨，相当于500至600个传统的近海深水网箱标准箱总产量。

根据达成的《海南省现代深海渔业暨智能海洋渔场项目合作框架协议》和《海南陵水深远海渔业养殖平台采购备忘录》，海南省临高海丰养殖发展有限公司将向湖北海洋工程装备研究院有限公司下单，订购三座深远海渔智能养殖渔场装备，用于发展海南省海洋渔业工业化、智能化、绿色化养殖。

据报道，深远海“智能渔场”是目前中国自动化程度最高、养殖水体最大、养殖水域最深、养殖能力最强、使用年限最长的热带超大型半潜/坐底式深远海智能养殖网箱，将填补中国国内超大型智能网箱养殖的空白。

深远海“智能渔场”建成后将采用远程遥控技术，在饲料投放、抗台下潜、鱼群监控、死鱼处理等方面，均可由远程遥控实现。渔场设计承建方为湖北海洋工程装备研究院。

免费试阅14天