白先勇昆曲新作《义侠记》北大首演

台湾著名作家白先勇担任总制作、苏州昆剧院主演的新版《义侠记》，昨晚（11日）在北大百周年纪念讲堂首演。六场戏、两个半小时的演出，让现场观众过足眼瘾、大饱耳福。

据新华社今天（12日）报道，昆曲，也叫昆剧、昆腔，发源于苏州昆山一带，是中国现存最古老的戏曲形式之一，有“百戏之母”之称。2001年，昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”名录。

白先勇受访时说，筹备两年的新版《义侠记》，重新讲述潘金莲、武松、武大郎及西门庆的故事。编剧用比较现代的眼光，从人性的角度去看待潘金莲这个争议人物。白先勇说：“这个角色多姿多彩，能够引起我们的畏惧与怜悯。”

白先勇指出，与青春版《牡丹亭》相比，《义侠记》走的是“民俗风”，舞美风格往民间、民俗方向靠。剧中人物的服饰，下了一番功夫设计，非常精美。

演出开始前，台湾台达集团邀请白先勇亲自导聆，运用台达研发、全球领先的8K高阶投影机，以420寸超大画面细腻呈现新版《义侠记》精彩剧照。

台达集团创办人暨荣誉董事长郑崇华说，这是科技和艺术的交流，古典昆剧美学、摄影及先进科技完美融合，带来了新的视觉飨宴。

白先勇说，传统跟现代的结合，知易行难。科技日新月异的时代，表演艺术一定会受到科技的影响；“我尊重古典，但不因循；利用现代，但不滥用。”

白先勇是当代著名作家，主要作品包括短篇小说集《寂寞的十七岁》《台北人》《纽约客》，长篇小说《孽子》。近年来，他一直致力昆曲的传承；其组织改编的昆曲名剧青春版《牡丹亭》巡演海内外，广受欢迎。

白先勇说，一种表演艺术，如果没有青年观众的参与，就不会有辉煌的前途。青春版《牡丹亭》从2005年在北京大学开始启动校园巡回演出，几年间，在海内外30多所著名大学巡演，甚至远到美国加州大学演出，每到一处即受到成千上万的学生热烈追捧，场场爆满。

前晚（10日），校园传承版《牡丹亭》在北大百周年纪念讲堂上演，所有演员及演奏员均为北京市在校大学生，非专业出身。

白先勇在观看演出后感叹道：“2005年青春版《牡丹亭》首次进北大演出，当时北京的大学生很多从未接触过昆曲。而今他们居然能够组团演出，而且是两个钟头全本《牡丹亭》，整场演出有模有样、有声有色，这就是我们十几年来‘昆曲进校园’的成果。”

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