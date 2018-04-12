中国工信部出台自动驾驶汽车路测规范 多项措施确保安全

中国工业和信息化部今天（12日）在北京举行发布会，发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，确定多项措施确保路测安全。

据中新社报道，《管理规范》的编制工作由工业和信息化部联合公安部、交通运输部共同开展。内容包括总则，测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申请及审核，测试管理，交通违法和事故处理，附则等六个章节组成，共29项条款。

智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车等。规范所明确的测试范围包括有条件自动驾驶（L3级）、高度自动驾驶（L4级）和完全自动驾驶（L5级）。

优步（Uber）的自动驾驶事故将安全提到更高位置。为保障道路测试安全，《管理规范》分别对测试主体、测试驾驶人和测试车辆提出了严格要求。

对测试主体提出单位性质、业务范畴、事故赔偿能力等七个条件；提出了测试相关方在开展测试过程中携带通知书、醒目标示、操作接管、车辆转场和上报测试总结等要求；明确了交通违法处理和事故责任认定的依据，以及相应的处理和处罚部门等。

据报道，发展智能网联汽车不仅是解决汽车社会面临交通安全、道路拥堵、能源消耗、污染排放等问题的重要手段，也是新时代汽车产业转型升级的重要突破口、全球汽车产业技术变革的战略制高点。

工信部副部长辛国斌指出，道路测试是开展智能网联汽车技术研发和应用，不可或缺的重要环节。

辛国斌说：“目前，美、欧、日已相继出台道路测试管理规范，中国如不抓紧制定将会制约智能网联汽车发展。”

在中国，上海、重庆、北京-河北、浙江、吉林长春、湖北武汉、江苏无锡等地已建设智能网联汽车测试示范区，积极推动半封闭、开放道路的测试验证。

此外，北京和上海均已发布道路测试管理细则。北京确定33条、共计105公里开放测试道路，已发放首批试验用临时号牌。上海划定第一阶段5.6公里开放测试道路，并发放第一批测试号牌。

辛国斌表示，要加快制定紧急制动、车道保持、事件记录、信息安全等重要标准，提供测试验证的技术支撑。

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