台将领嘲讽“武统台湾只需三天”论：听到我笑了

中国大陆人民解放军王洪光中将近日撰文，表示三天足以“武统”台湾。对此，台湾国防部副参谋总长陈宝余上将今天（12日）上午在立法院回应称，听到这个消息时笑了，并暗讽解放军中将“无知”。

继《“六战一体”武统台湾》《不用三天拿下台湾》等三篇主张武统的文章以后，原南京军区副司令员、解放军中将王洪光周一（9日）继续在环球网发表文章，强调大陆有绝对把握武力收复台湾，并且指明若美日干涉，大陆将如何应对。

综合海外网、联合新闻网等报道，民进党立委王定宇今天上午以王洪光“解放军三天攻台论”询问陈宝余的意见。

陈宝余表示，台湾的空防水准在世界而言都是严密的，台军平时即有准备，在任何情况下，敌人对我攻击时我军都有反应准备，解放军不可能成功。

针对“解放军能在三天内攻台”，陈宝余则称，联二向他报告这个情况时，“我在这里不好意思讲，他跟我报告时我就笑了”。

王定宇则表示，王洪光毕竟作过军区副司令，并追问陈宝余，“你笑的意思是他的无知与我方有作准备”，这样诠释没错吧？陈宝余对此表示肯定。

有台湾网民质疑陈宝余的言论，称“以台湾的军力现状我也笑了，大陆三天攻台我都觉得有点多。”

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