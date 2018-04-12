柯文哲：台湾至少现在不是中国的一部分

台北市长柯文哲的两岸立场长期备受质疑，并牵动年底台北市长选举民进党与柯文哲是否再度合作，台湾总统蔡英文近期还抛“台湾价值”考卷给柯文哲。柯文哲前天（10日）在台北市议会接受议员质询时，则仍不愿修改过去“两岸一家亲”说法，再掀争议；不过，柯文哲昨天（11日）接受台北市民进党议员张茂楠质询，即表示“台湾至少现在不是中国的一部分”。

据自由时报电子报报道，张茂楠昨天先是询问柯文哲今年年底北市长选举，要持续当“政治素人”、以“白色力量”为主，或希望再度与民进党合作？柯文哲先是笑答：“白色力量也是朋友要多。”

张茂楠随即指出，绿营基层关注柯文哲的两岸立场，并再度询问柯文哲心中“台湾价值”的定义。柯文哲先是说，市长就做市长的事，就做好台北市长的事，那是总统的考卷，“我不该写那张考卷。”

张茂楠进一步质疑，柯文哲近期一直不愿针对两岸政策表态，是有选举考量，外界更已经质疑柯文哲为“政治精算师”。柯文哲则抓头笑说，自己没有算来算去，就希望越简单越好，“就无招胜有招”，不管外界说什么、做什么就要回归表现。

张茂楠又追问柯文哲“到底台湾是主权独立国家、还是中国一部分？”柯文哲原是避重就轻说，“人家讲我们就听一听就好。”

但张茂楠随即高声呛柯文哲，行政院长赖清德也说自己是台湾的行政院长，柯文哲只是台北市长却不敢表态，要求柯文哲正式表态。

柯文哲先是重申“我这是侵犯总统的职权”，不过在张茂楠的逼问下就说，“我是台湾的台北市市长，但我认为不需要特别去讲，这是制造总统的困扰”。

至于台湾是否为中国的一部分，柯文哲则说：“台湾至少现在不是中国的一部分”；未来是不是，就以后再烦恼。

对于外界质疑柯文哲出卖台湾还志得意满，柯文哲说：“这是政治抹黑，柯文哲还是柯文哲”。

柯文哲也澄清，统独蓝绿是台湾政治光谱一部分，但是台北市中间选民还是最多的，有时候最重要的得事就是要做实事。

柯文哲也再次强调自己不是政治精算师，并称：“总统蔡英文不会这样认为我，我不会给她这样的感觉，我讲话都很随便，她不会这样认为。”

此外，台北市议员李庆锋质询时也一度问柯文哲，是否敢主张“台湾是一个主权独立的国家”？柯文哲则未答。

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