苏贞昌今确定重出江湖 接受绿营征召选新北市长

台湾行政院前院长苏贞昌今天（12日）确定将代表民进党参选新北市长。他稍早在面簿发文，对于自己当年在保安宫庙埕说过不选第三次的誓言表示，“无法遵守当年的承诺，我深深致歉”。

据联合新闻网报道，苏贞昌说，此次选举非同小可，新北要再起，民进党要继续掌舵，台湾要站稳，完全取决于此。作为一个创党党员，“当党有需要，我不能说不；当新北有需要，我不能说不。”

据报道，苏贞昌上午前往民进党中央与兼任党主席的台湾总统蔡英文会面。他表示，蔡英文希望他能接受民进党征召，参选新北市长，他已经当面向蔡英文表示同意。

苏贞昌说，他原先并无参选的意愿，当年在保安宫庙埕说过不选第三次。但近年来，看到新北市停滞不前的现状，甚且过去跟市民共同打拼努力的骄傲成果，都已不复在，更是感到不忍。

他表示，基于对新北市的深厚感情，自己由衷希望能由优秀的青壮世代参选，他也当然会全力抬轿、奋力辅选，赢回新北。

不过，苏贞昌表示，这段时间以来，形势的发展实在出乎意料，人生的剧本不是他能偷看。面对新北市民的期待，新北市的未来发展，及民进党的整体布局需要，他无法放着不管，“这是老县长的不捨心情，也是身为党员的责任”。因此，在经过慎重思考之后，他决定接受民进党的征召。

苏贞昌说，他知道这个决定会引来质疑，招来许多冷嘲热讽，甚且是人身攻击，无法遵守当年的承诺，他深深致歉。但大局当前，他选择承担。

苏贞昌表示，因为这些年来，他一直在新北市，整个局势，他也时时在关注。

苏贞昌称，这不是他规划的人生剧本，但他会为新北、为民进党、为台湾，全力以赴。他期待能找回当年台北县民的光荣与骄傲，让新北风华再现。

此外，也希望能够对年底县市长选举做出最大的贡献，扮演好“母鸡”的角色，为民进党顾好新北的局，让议员选举有最亮眼的成绩。

最后，苏贞昌表达对新北市民由衷的感谢。他说，十几年了，感谢大家还记得他，肯定他。过去，他与市民一起在这个城市打拼，让台北县成为在地人的好所在，出外人的新故乡。现在，他会和大家再一起努力，会用生命的力量，让新北市重现往日的光荣。

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