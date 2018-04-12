年底大选陆客或不来 台业者忧9月旅行社倒闭潮

陆客人数逐年降低，加上年底适逢台湾县市长选举，现更外传9月后陆客来台旅游团签将紧缩。有业者估计9月后将迎来旅行社倒闭潮，甚至多间饭店求售。另有业者指出，两岸观光业者正在私下协商，希望稳住陆客基本量。

联合新闻网今天（12日）引述台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆指出，中国大陆一向不希望陆客在选举期间到台湾观光，因年底“九合一”大选即将到来，9月势必会借由“大陆居民往来台湾通行证”的签注上控管陆客访台量，尤其是团客部分。

“中华民国”旅行公会全国联合会理事长萧博仁认为，估计专做陆客的旅行社撑不到9月，甚至包括很多高雄、嘉义、花东的饭店都要卖了。如果再不放陆客入台，可能出现“倒闭潮”。

近来业界屡传3月陆客团签停发、4月至9月配额砍半等消息。萧博仁说，4月中旬后可观察陆客量变化，就能分析这些传言是否属实。

优质旅游发展协会理事长李奇岳则表示，因为选举关系，9月、10月陆客人数“一定掉”。虽然大陆官方上一向不会有任何动作，但大陆旅行社与陆客自然会避开敏感时机访台。

许高庆也感叹说，两岸观光业者已经受不了“‘陆客直直落’的惨状”，只能自立自强私下协商，盼维持基本陆客量。

他指出，旅行社现在都慢慢不做陆客观光团，小的旅行社也改作东南亚市场。不过，赚得没以前多，游览车产业也很惨，“但是（台湾）政府早就麻痹了”。

台湾观光局则表示，关于业界传出对岸因选举关系限制陆团来台的消息，目前并未获得大陆海旅会正面答复。观光局也重申，欢迎陆客来台旅游的立场不变。

免费试阅14天