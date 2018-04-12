习近平南中国海海上阅兵并发表讲话

（早报讯） 中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平今天上午在南中国海海域检阅部队并发表讲话，48艘战舰，76架战机，1万余名官兵接受检阅，是中共建国以来规模最大海上阅兵。

据中国军网消息，习近平在讲话中强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚定不移加快海军现代化进程，善于创新，勇于超越，努力把人民海军全面建成世界一流海军。

9时许，习近平来到海军某驱逐舰支队码头，登上执行检阅任务的长沙舰。检阅舰按照海军最高礼仪悬挂代满旗，五星红旗、八一军旗迎风飘扬，军乐队奏响中华人民共和国国歌。习近平在飞行甲板检阅舰艇仪仗队。随后，检阅舰鸣笛起航，在护卫舰艇拱卫下，向阅兵海域进发。

据军网报道，海军48艘战舰铁流澎湃，76架战机振翅欲飞，10000余名官兵雄姿英发，这是中共建国以来规模最大的海上阅兵。

10时许，检阅舰到达预定海域。海军司令员沈金龙、政治委员秦生祥报告海上编队集结完毕，习近平下达检阅开始的命令。

伴随着激昂的分列式进行曲，受阅舰艇按作战编组组成战略打击、水下攻击、远海作战、航母打击、两栖登陆、近海防御、综合保障等7个作战群，以排山倒海之势破浪驶来。受阅飞机组成舰载直升机、反潜巡逻作战、预警指挥、远海作战、对海突击、远距支援掩护、制空作战等10个空中梯队，在受阅舰艇编队上方凌空飞过。

检阅完海上编队后，习近平前往检阅舰驾驶室，透过舷窗观看受阅编队航行情况。

11时许，习近平发表讲话。他指出，建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。在中国共产党坚强领导下，人民海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋，大踏步赶上时代发展潮流，取得了举世瞩目的伟大成就。今天的人民海军，正以全新姿态屹立于世界的东方！党和人民为英雄而光荣的人民海军感到骄傲和自豪！

他要求海军将士们，全面贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，切实加强党的建设，坚定理想信念，弘扬光荣传统，努力锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅。全面深化改革，大力推进科技创新，加快发展新型作战力量，着力构建现代海上作战体系，努力增强遂行多样化军事任务的能力和水平。全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练，保持高度戒备状态，时刻听从党和人民召唤，坚决捍卫国家权益，努力为维护世界和地区和平稳定作出新的更大的贡献。

习近平表示坚信，人民海军一定能够不辱使命、不负重托，在新时代不断创造出更加辉煌的业绩！

海上阅兵结束后，习近平察看了辽宁舰歼-15飞机起飞训练情况。轰鸣声中，4架战机先后腾空而起，直插云霄。尔后，习近平前往检阅舰海图室，在航泊日志上郑重签名。

中午时分，他来到水兵餐厅，同水兵共进午餐，询问大家的学习、训练、生活情况。检阅舰停靠码头后，习近平在前甲板接见官兵，同大家握手合影。

中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮主持阅兵。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民参加活动。

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