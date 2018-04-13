管中闵助理：若配合教部出面说明 才有辱台大尊严

台湾教育部长潘文忠前日公开要求台湾大学校长当选人管中闵出面说明赴陆兼职疑义，对此，管中闵助理表示，管中闵不会配合喊话随之起舞，教育部、陆委会、内政部、法务部配合特定媒体办案，那些部会却从未发过一纸公文给管中闵，“管中闵要去跟谁说明？”

据《联合报》报道，管中闵助理说，针对厦门大学兼职案，教育部从未发公文给台大，而是用人事系统的保密管道以“便笺”要求台大管院去函大陆多所高校调查管中闵有无兼职。一直到临时校务会议上，台大管院对此提出说明，管中闵才知道自己被教育部人事处以机密调查；从头到尾“保密防谍”，没有只字片纸要管中闵说明，现在潘文忠却要管中闵说明，“请问，到底要说明什么？”

管中闵助理表示，管中闵是被台大校长遴选委员会依法遴选出来的校长当选人，若管有影响当选资格的违法疑义，遴选委员会请管中闵去说明，这就合乎制度与事理，管中闵当然会去说明。然而，教育部长及跨部会咨询小组，连发公文要求管中闵去说明都没有，不能只向媒体喊话来要求管中闵对外说明。

他表示，外界那些声音，管中闵都听到了，他至今选择沉默，主要考量是一旦配合那些不依法行政的作为去说明，恐造成践踏大学自治、有辱台大的尊严与高度，给政治介入校园留下恶例。

免费试阅14天