陈振声：更多中国省市有望加入南向通道建设

新加坡总理公署部长陈振声强调，中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下南向通道各方参与并非“零和竞争”，接下来更多中国省市有望加入，通道运行也存在一些竞争，这些都能构成更大的网络效应，正面推动通道发展。

身兼中新（重庆）项目统筹部长的陈振声昨天在重庆接受新加坡媒体采访时强调上述观点。

目前，除了新渝两方，广西、贵州和甘肃三省也参与南向通道的建设。陈振声透露，另外四省——四川、陕西、云南和青海目前也正与重庆进行磋商，探讨参与通道建设。

他说：“我们正逐步累积动力，让越来越多人使用南向通道。这正是南向通道的美妙之处，更多人使用，成本就越低，效率就越高，这将进而鼓励更多人使用通道。”

他透露，新加坡将在今年8月底举办一场论坛，邀请重庆和周边省市前来分享南向通道的潜能，并也计划聚集亚细安伙伴国家，让他们了解南向通道北向货运的潜能。

过去八个月，南向通道同时出现两家重庆运营公司——由新渝两地政府牵头成立的“中新互联互通公司”以及纯中资的“中新南向通道公司”，此前在市场引起一些混淆和争议，不过两家公司昨天签署协议，由中新互联互通公司入股后者，促成更多合作。

陈振声答复《联合早报》有关两家公司并存是否引发担忧时说，这并不构成担忧，毕竟在中新（重庆）项目所构建的网络概念中，并不存“零和竞争”。

他解释说，其他局限于指定范围内的项目可能出现相互竞争的情况，但在网络概念中，更多人加入网络有助于它发展，这是以突破性眼光看待市场与合作。

他说：“（两家公司）有各种机会一起合作，我们把它视为正面发展，说明越来越多人对网络概念有兴趣，并了解它的潜能。”

另一方面，陈振声昨天也在重庆一场论坛上宣布新渝两地接下来将共同打造“单一电子窗口”。

他受访时进一步解释，目前通过南向通道进行重庆和新加坡之间的货运，时间已从过去通过三峡所需花的三周减至一周，若要进一步减少时间和成本，就需要通过单一电子窗口进行数据交换。

他举例说，如果把集装箱送到新加坡前，先将相关数据传送到新加坡，就可加速通关程序，减少时间和成本。而如果货运时间从七天进一步缩短至五天，可输送的货物种类就更多，包括新鲜货品。

谈及金融领域互联互通，陈振声则强调，中国西部所需的金融融资和资源体量是巨大的，也是很大的契机，新加坡金融管理局正和重庆当局接洽，商讨如何在遵从中国宏观经济管制要求的前提下，提供应对中国西南部需求的新产品与服务。

(联合早报林展霆重庆报道)

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