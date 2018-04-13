中美贸易顺差扩大19.4%　中国海关：实际上没有那么大

海关总署13日公布的最新数据显示，一季度中国对美国贸易顺差扩大19.4%。海关总署新闻发言人黄颂平13日表示，应该客观、理性看待中美贸易出现的不平衡问题，中方从不刻意追求贸易顺差，目前的贸易状况是市场形成的，归根结底是由中美两国经济结构、产业竞争力和国际分工决定的。如果考虑到统计、转口贸易，还有服务贸易等因素，中美贸易的顺差实际上没有那么大。

据中新社报道，国务院新闻办公室13日举行新闻发布会。有记者问，关于中美贸易方面，之前双方都有一些措施出台了，影响什么时候会反映出来？对于贸易顺逆差影响怎么样，会不会影响中国今年的经济发展呢？

对此，黄颂平作出回应。他通报了中美贸易的最新数据。据海关统计，按照美元计价，今年一季度中国对美国进出口1415.9亿（美元，1857.29亿新元，下同），同比增长13%。美国为中国第二大贸易伙伴。其中，对美出口999.2亿，增长14.8%；自美进口416.7亿美元，增长8.9%；贸易顺差582.5亿，扩大19.4%。

他指出，有关中美贸易顺差，他在此前发布会上也强调过，应该客观、理性看待中美贸易出现的不平衡问题。中国从不刻意追求贸易顺差，目前的贸易状况是市场形成的，归根结底是由中美两国经济结构、产业竞争力和国际分工决定的。如果考虑到统计、转口贸易，还有服务贸易等因素，中美贸易的顺差实际上没有那么大。中方希望美方在贸易差额问题上能够耐心倾听理性、务实的声音，建设性地提出改善贸易不平衡的措施，共同推动两国经贸关系长远稳定发展。

他强调，中方的立场是非常明确的。中方认为这次贸易摩擦是不利于中国利益，不利于美国利益，也不利于世界利益。贸易摩擦，中方历来强调要本着相互尊重的原则，通过政策沟通磋商加以解决，要按照世界贸易组织（WTO）的规则加以解决，这是作为WTO重要成员的中美两国都应该遵守的一个原则。

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