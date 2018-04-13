首次登舰视导操演 蔡英文：国军展现不对称战力

台湾总统蔡英文今日上午赴苏澳海军基地，视导“战备抽测”联合操演，蔡英文也在基隆舰上发表谈话，她表示，看到三军相互协助作战情形下，表现非常地好，充分展现不对称战力和特质。她也说，军队不管在空中、水面、水下或地面部队，三军联合操演，展现台湾“防卫固守，重层吓阻”军事战略之下的战力，军方展现的制海能力，令人印象深刻。

据《自由时报》报道，蔡英文今日在台湾国安会秘书长李大维、台湾国防部长严德发、台湾参谋总长李喜明陪同下，全程视导操演。

她表示，上次来到海军苏澳基地的时间，为2016年6月，当时她做二项宣示，第一为打造战力坚强的新海军，第二为打造新的“国舰国造”政策，而这段时间努力后，台湾“潜舰国造”政策有正向、重要的发展，对“国舰国造”重要政策有很大鼓舞作用，也使我方对该政策可望执行成功深具信心。

蔡英文也说，今天跨军种演练后，台湾人对于军队战力，以及防卫、保卫台湾的决心，应该深具信心。

由于中国大陆解放军昨日在南海进行大规模海上阅兵，媒体提问，台湾军演和解放军演训是否互别苗头？蔡英文说，这是过度解读，并无互别苗头之意，台湾军队全年无休备战，她此回测考军队整备，也并非一次性测考，而是一系列测考的开始。

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