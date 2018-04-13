港铁列车今日恢復试运

港铁宣布，与相关政府部门已取得共识，可以恢復高铁列车试运行，港铁将于今天恢復高铁列车试运行工作。

据《信报》报道，港铁表示，第四号维修轨道将继续停用，直至完成相关改善工程。停用第四号维修轨道不会影响试营运工作。

港铁一列广深港高铁香港段列车上周二晚被发现尾卡部分车轮偏离路轨，事发后，港铁随即展开调查工作。调查显示，有关列车的前7卡车厢稳妥地停放在第四号维修轨道上，惟尾卡两个转向架的其中4个车轮偏离路轨，3个位于右边的车轮向下偏移，而一个位于左边的车轮则稍微升高。承托该段轨道的“工字铁”及其结构装置出现轻微变形，影响了路轨之间的宽度，车轮横向偏离了路轨约2.2至3.3吋。

经过仔细检查，确认列车及在石岗列车停放处的有关路轨事发时均状况良好。

基于调查结果，专家相信事件成因与事发位置的独特性有关，认为承托路轨的“工字铁”及其结构装置出现轻微变形，是因为该段轨道有一个独特之处，就是第四号维修轨道由“工字铁”及其结构装置承托，而轨道走线有一小段较弯的走线。

当列车慢速驶过该弯位前往车库停泊时，会产生横向压力。承托路轨的“工字铁”及其结构装置经长期重复的横向压力，产生轻微变形，相关路轨之间的空间亦被拉阔，引致尾卡部分车轮偏离路轨。

港铁与工程设计顾问正着手制订修正及加固有关路段“工字铁”及其结构装置的方案。在初步调查结果的基础上，港铁将继续探讨可强化第四号维修轨道的其他措施。待完成详细调查后，港铁会向有关政府部门提交报告，亦会在适当时间向公众交代事件的调查结果。

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