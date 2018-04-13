大到不能罚 美国据称因此没有制裁中国两大银行

三位知情人士表示，去年夏季平壤公开炫耀核技术和导弹技术，令美国官员震惊，他们曾考虑采取激进措施，以与朝鲜做生意为由，把中国最大银行中的两家列入美国金融市场的黑名单。

彭博社引述知情人士称，但是这个美国市场禁入的想法很快就被搁置了，主要原因是担心惩罚如此大规模的银行，可能会给全球金融体系造成冲击波。他们解释说，在进行了一番经济影响分析之后，美国官员担心可能引发系统性损害，也担心中国采取报复措施。

他们表示，躲过一劫的——至少目前如此--中国大陆银行是中国农业银行和中国建设银行。美国不肯制裁它们，证明了它们对于全球银行体系是如何地必不可少，也凸显了美国国会中的强硬派与一些前财政部官员之间的紧张关系。强硬派认为除了施加最大程度的压力来孤立朝鲜之外，没有什么办法能够阻止其核野心，而前财政部官员警告称，采取严厉行动可能导致严重的次生经济和外交后果。

美国财政部而是将来自中国和拉脱维亚的各一家小型银行列入黑名单--它们的资产不过几十亿美元，而中国农业银行和中国建设银行则是规模数万亿美元，美国的理由是它们帮助朝鲜。与联合国一道，美国财政部还制裁了几十家贸易公司、货船和相关人士，声称他们与朝鲜做生意。

美国财政部一位发言人不予评论。中国农业银行和和中国建设银行也不予评论。



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