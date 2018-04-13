港警疑截停市民车辆作人肉路障 议员狠批无脑

香港警方今年2月中在粉岭公路，追截怀疑违法私家车期间发生车祸，被质疑截停市民车辆作人肉路障，事件造成疑车车上两人死亡，另其他车辆六人受伤。

据香港01报道，立法会议员涂谨申今早（13日）在立法会上，爆出警方向曾被指示停车、目前仍在留医的司机发出“拟检控通知书”，并指只是“循例操作”，狠批警方无顾及伤者感受，“有没脑的同事（警方）？”

香港立法会保安事务委员会今早讨论“人肉路障”事宜，涂谨申狠批警方做法无顾及事件中伤者感受，又指本次事件中，警察要求市民用性命协助警方执法，如同草菅人命，事后只由警司层面检讨指引，是警务处失职。涂谨申更爆出警方向曾被指示停车、目前仍在留医的司机发出“拟检控通知书”，并指只是“循例操作”。

保安局副局长区志光表示，目前事件仍在调查当中，调查完结前过早评论并不适当。

他解释，警方在一般的交通意外中，均会向双方司机发出“拟控告通知书”，因未知将会落案控告何人，让司机在有充份的时间之下可保障自己先行搜集相关资料。然而，涂重申指这次事件不同于一般交通意外：“有片，有证据显示是警方叫停车辆，是全香港人都知道的事件。”他认為事件属警方责任，亦无顾及仍留医的司机感受。

据港媒早前报道，2月11日，在粉岭公路，一辆涉嫌触犯交通规例的私家车，以高速行驶逃避警方追截，一名正在前方协助追捕的交通警员却响起警号，示意前方车辆慢驶，随后被追捕的私家车从后高速驶至，因刹车不及造成车祸。

今次事件除了令被追捕的私家车上两人伤重不治，另外还有四名市民和一名警员受伤，须送院治理。虽然警方事后解话指，该名交警示意车辆慢驶是“绝对合乎安全规则”，但从网上流传的行车纪录影片看来，该名交警的做法不但有违常识，更罔顾市民安危。看来警方并没有汲取2009年观塘绕道一事，再度将市民当作“人肉路障”。



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