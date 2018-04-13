大妈澳门民居公园高唱“红歌” 有人被“BB弹”射伤

澳门近期出现一批约百人的“福建大妈”在民居附近的公园，放声高唱歌颂毛泽东的“红歌”，因声量太大疑令居民不满，曾以各种方法阻止，本月初有人“BB弹”射向她们，导致至少二人受伤。

据香港01报道，被射伤的大妈李女士表示不清楚被谁人弄伤，坦言近日不时跟居民有所冲突，但她强调不会因此动摇其喜欢唱歌的心：“来唱歌之后，胃不好也唱好、咳都唱好了！”

据报道，每逢假日，到旺角西洋菜南街行人专用区，都可听到有表演者开大扩音器大声高歌，引致附近居民极為不满，报警求助时有所闻；多区也有大妈一齐跳“广场舞”。

澳门祐汉公园近月起的早上8时许，一班福建大妈、大叔到公园的广场内高歌歌颂毛泽东思想等的“红歌”，每日演出时间长达1.5小时，犹如演唱会般，令围绕广场四周的居民极之不满，月初亦有人以“BB弹”射伤最少两名大妈，以往较為温和的“澳门人”似乎都不接受。

澳门澳亚衞视记者上周也到现场採访，当时一名领唱者向记者说：“有人投诉太大声，我们就尽量小声，（因為）中国心很激动，我们全部唱红歌、万岁毛主席。”她还高兴地说：“新华社来支持我们，还鼓掌。”

澳门立法会议员区锦新表示，近月的确收到多名市民反映有关问题，目前的公园使用条例中，使用音响需要向民政署申请，惟大妈们只放声大唱，过往未曾发生过，政府亦未有处理过有关问题。

区锦新慨叹，澳门地少人多，近百人在民居中大声唱歌，最受影响的相信是当夜班的市民。他认為政府可建议提供一些场地，距离民居较远的地方，容许他继续唱歌，并加强管理，方可减低互有冲突的机会。



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