中国2018年三公经费预算下降12%至261万 

据国家审计署网站消息，审计署今日公布2018年部门预算情况：2018年财政拨款收入预算总计205344.17万元，财政拨款支出预算总计205344.17万元。“三公”经费预算总额为1948万元，比2017年减少261.86万元，下降12%。

据中新网报道，审计署2018年财政拨款收入预算总计205344.17万元。其中：本年收入165100.73万元， 上年结转40243.44万元。2018年财政拨款支出预算总计205344.17万元。全部为本年支出。

审计署2018年一般公共预算支出合计165100.73万元。比2017年一般公共预算执行数减少20066.57万元，下降11%，减少的主要原因：经发展改革委批复，2017年预算中安排了金审工程三期项目建设资金19319万元。

审计署2018年“三公”经费预算总额为1948万元，具体包括因公出国(境)费1153万元，公务用车购置及运行费684万元，公务接待费111万元。2018年“ 三公” 经费预算总额比2017年减少261.86万元，下降12%。减少的主要原因：一是审计署严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出； 二是署机关和驻地方特派员办事处公车改革后， 公务用车费用支出减少。

免费试阅14天