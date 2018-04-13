2018年广州市金融业推介会在穗举行

2018年广州市金融业推介会13日在广州市海珠区创投小镇举行，广州市人民政府副秘书长高裕跃，广州市金融工作局副巡视员陈平等出席活动，向世界广泛宣传推介广州金融形象、金融政策和金融成果，中国(广州)国际金融交易·博览会(下称“金交会”)以及海珠创投小镇等重点项目，推动金融对外交流合作再上新台阶。

据中新网报道，推介会上，广州金交会投资管理有限公司总经理张剑涛代表金交会主办方重点作了“第七届金交会开展国际交流与合作”的专题推介，广泛宣传金交会的国际交流平台功能和作用。六年来，广州金交会共吸引了300多家机构参展、近78万人次入场参观；举办55场高端论坛，近120场专项推介会及项目展示、路演；为18000多名从业者提供了近10000个事业发展机会，机构推出优惠措施1510项；现场交易及小额贷款授信近55亿元，产融对接意向签约金额逾2.6万亿元。

第七届金交会将于6月22至24日举行，届时将设立国际及港澳台金融展区、地方金融展区、海外资产配置展区等特色展区，举办2018清华五道口全球金融论坛——广州峰会、2018湾区经济发展国际论坛、粤港金融合作论坛、金融科技发展论坛、科技金融论坛、艺术品金融国际论坛等高端论坛，营造良好的国际投融资环境，继续为境内外投资者搭建一个双向交流平台。

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