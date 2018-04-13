“洪荒少女”傅园慧爆冷无缘200米仰泳决赛 坦言考虑退役

2018全国游泳冠军赛13日在山西太原拉开战幕。在上午女子200米仰泳预赛中，里约奥运会铜牌得主傅园慧受肩伤影响，以2分15秒19位列小组第五，爆冷无缘当晚决赛。赛后，傅园慧坦言因控制体重导致肩伤暴露，所以如果状态仍然不好，可能考虑退役。

据中新社报道，里约奥运会上，这位浙江姑娘曾在女子100米仰泳半决赛赛后接受采访时以丰富而夸张的表情以及一句“我用尽了洪荒之力”走红网络，敛粉无数。

然而或是受到体重影响，在去年的布达佩斯世锦赛上，辛苦备战的傅园慧在女子100米仰泳比赛中遭遇滑铁卢无缘决赛，并在之后的女子50米仰泳又以0.01秒之差屈居亚军。赛后，一向阳光、大大咧咧的傅园慧在接受采访时失声痛哭。

布达佩斯世锦赛后，傅园慧开始控制体重，半年来瘦了足足10多斤，13日出现在赛场时，傅园慧明显消瘦且失去了“洪荒少女”本有的精神气。“有一部分是刻意降体重，去年世锦赛时体重比较大，不是特别好。但是减轻体重的同时，肌肉量下降很厉害，左肩伤病也暴露出来。”傅园慧解释。

当日预赛中，傅园慧第五组出场，为了稳定肌肉和防止二次拉伤，傅园慧在左肩绑着长长的肌肉贴。入水后，傅园慧前100米还处在首位，但此后渐渐被对手超越，明显无法持续发力，最终以2分15秒19第五位抵达终点。

“这两天训练前都吃了止疼药，今天也吃了。受伤肩膀不能用力，根本没有体力完成比赛。所以如果继续状态不好，可能考虑退役。”傅园慧赛后接受采访时表示。

“退役！？不考虑亚运会了么？”备受震惊的众人提问道。

傅园慧苦笑了一下，“这次全国冠军赛如果游不进前两名，也拿不到亚运会的入场券。我是靠左肩发力的，受伤后导致技术发生变化，很难去游。所在训练组请不起队医，所以本次比赛若状态仍然不佳，就会考虑提前退役。当然，比赛我还是会尽力完成，但结果怎样已经不重要，这样的情况我也有心理预期。”

至于今年年底的杭州短池游泳世锦赛，傅园慧也坦言若伤病问题解决不了肯定无法参加。“如果自己连以前的成绩都达不到，或许对中国游泳事业也不会再有什么贡献了。”

“世事无常嘛。毕竟迟早要面对的。”傅园慧感叹道。

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