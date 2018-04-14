中国南中国海阅兵 海军专家：回应美国

中国海军前天（12日）在南中国海举行史无前例大阅兵，中国海军专家表示，这次阅兵是对美国近来对中国一系列动作的综合性回应。对于中国稍后将在台湾海峡举行实弹军演，美国国务院表示，反对任何一方单方面改变台海现状。

据《星岛日报》今天（14日）报道，中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平前天在南中国海主持海上阅兵，检阅由近50艘战舰、70多架战机组成的舰队。解放军军事科学院研究员姜春良少将说，选在南中国海阅兵，体现了南中国海战略地位重要性。

此外，也是“展示国家主权和领土完整的决心，向喜欢在南（中国）海‘惹事者’的国家传递中方的态度和信心”。

中国海军专家张晓林则说，这次阅兵式是对美国近来对中国一系列动作的一次“综合性回应”，这些动作包括：针对“中国制造2025”的贸易争端，美方航舰在南中国海的军演、访问，美通过《台湾旅行法》，以及向台湾发出台制潜舰的行销核准证等；“显示中国维护国家领土主权、不惧美国在南（中国）海屡屡挑衅的能力与决心。”

另一方面，对于中国大陆宣布本月18日将在台湾海峡进行实弹演习，美国国务院回应表示，美国反对任何一方单方面采取行动改变现状，包括採取武力或其他形式的强制手段。两岸和平、稳定符合美国的长远利益。美方鼓励北京与台北当局进行建设性对话，寻求台海两岸民众能够接受的和平方式解决分歧。

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