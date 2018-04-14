中国联合国代表：政治解决是叙利亚问题唯一出路

联合国安理会当地时间4月13日在纽约举行中东局势紧急公开会。中国常驻联合国代表马朝旭在会上说，叙利亚局势正处于战与和的十字路口，军事手段解决不了叙利亚问题，政治解决是叙利亚问题唯一出路。

中新社引述马朝旭说，叙利亚局势当前十分危急，正处于战与和的十字路口。中方对形势发展高度关注，对紧张局势可能升级深感忧虑。当务之急是对有关事件开展开全面、客观、公正调查，形成具有权威性的结论。

据报道，叙利亚首都大马士革东古塔地区日前发生疑似化武袭击事件后，美国和俄罗斯分别起草的三份涉叙疑似化武袭击的安理会决议草案均未获通过。美国总统特朗普之后在社交媒体宣称美国已准备好“向叙利亚发射导弹”，遭到俄罗斯和叙利亚的强烈反对。

马朝旭强调，中方一贯坚持和平解决争端，反对在国际关系中动辄使用武力或者威胁使用武力，绕开安理会采取单边军事行动，不符合《联合国宪章》宗旨和原则，有悖国际法和国际关系基本准则。

马朝旭指出，叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应得到充分尊重。中方呼吁有关各方保持冷静克制，避免采取任何可能导致局势进一步升级的举动，通过协商与对话和平解决问题。

马朝旭说，中方坚信，军事手段解决不了叙利亚问题，政治解决是叙利亚问题唯一出路。中方支持联合国发挥积极作用，维护联合国和安理会的权威和地位。

此外，中方也呼吁国际社会继续坚持外交努力不动摇，坚持政治解决叙利亚问题不动摇，充分发挥联合国斡旋主渠道作用，遵照安理会有关决议精神，尽快全面、公正、妥善解决叙利亚问题。

马朝旭表示，世界人民渴望和平、反对战争。叙利亚局势关乎中东地区乃至世界和平与稳定，关乎安理会的信誉与权威。在此关键时刻，安理会应承担起《联合国宪章》赋予的神圣职责，顺应时代潮流，凝聚团结共识，尽最大努力维护和平，采取一切措施避免战争，不辜负国际社会的信任和期望。

马朝旭说，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方愿本着对历史负责、对人民负责的精神，继续为维护中东及世界的和平稳定做出不懈努力。

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