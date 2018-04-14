济南男童幼儿园被烫成重伤 涉事幼师被刑拘

山东省济南市天桥区小太阳幼儿园一名4岁幼童，近日在幼儿园内全身20%皮肤被烫伤事件引发关注。济南警方昨天（13日）发布消息，指警方已查明，上月23日上午10时许，该幼儿园幼儿教师虞某波（女，28岁）在上班期间，将幼儿田某（男，4岁）强行拽入开水房训斥，其后田某被热水烫伤。虞某波目前已被刑事拘留。

据澎湃新闻、界面新闻等报道，虞某波前天（12日）因涉嫌虐待被监护、看护人罪，被天桥区警方依法刑事拘留。此案正在进一步调查中，警方正在查证和鉴定致伤经过及伤势。

烫伤幼儿的父亲田先生前天向媒体反映该事件时说：“我一掀开被单，就看到整个背部、屁股、腿的皮都掉下来了，全是伤。”

孩子母亲称，医院一度下达了病重通知书。

田先生称，该幼儿园褚园长看了监控录像，称受害儿童腾腾（田某）当天在操场上不太听话，可能还在地上打滚。其后孩子们回到走廊上准备进教室时，虞某波将腾腾从队里拽出来，直接拖到开水房里。

田先生提供的监控视频也显示了这一情况。田先生于是报警。

田先生称，该幼儿园园长自4月3日后便再也没有出现在医院，电话也不接。腾腾目前仍在医院接受治疗。

济南市教育局指出，事件发生以来，济南市教育局一直密切关注并严厉督促天桥区教育局会同相关部门，对该民办园幼儿烫伤事件进行严肃调查处置。

此外，也严令区教育局全力救治受伤幼儿，严查事件，依法严处涉事幼儿园和幼师，并在全区幼儿园开展幼师师德和安全大检查。

北京京师律师事务所律师锺兰安则分析说，从目前媒体报道的情况看，校方具有明显过错。主要体现在幼儿不应该出现在开水房这类危险的地方，校方应承担相应的赔偿责任。

此外，对于涉事教师，如果其存在主观故意的话，可能构成故意伤害罪，须承担相应的刑事责任。如果其是由于过失导致孩子受伤，但若司法鉴定是构成重伤的话，该老师同样要承担相应责任。

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