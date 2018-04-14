张燕生：海南自由贸易港分两步走

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生受访时表示，海南自由贸易港的建设分两步走，一是建立全岛全域自由贸易试验区，二则是探索建立中国特色自由贸易港。这里面最大的特点是全岛全域。

据中国经营网今天（14日）报道指出，全岛全域意味着海南若建成自贸试验区或自由贸易港，范围将覆盖全岛，约3.5万平方公里，远超1104平方公里的香港和719平方公里的新加坡，更远超中国国内11个自贸试验区的面积。

中国国家主席习近平昨天（13日）下午，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，中共中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。，他也表示，中共中央最近研究制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。

相关资料显示，中国现有的11个自贸试验区面积基本在120平方公里左右。其中，上海自贸试验区面积120.72平方公里；广东自贸试验区实施范围116.2平方公里；天津自贸试验区总面积119.9平方公里；浙江自贸试验区总面积119.95平方公里。

张燕生表示：“之前的自贸试验区划定特殊区域，就意味着会存在自贸试验区和非自贸试验区之间的关系，以及海关特殊监管区域和非海关特殊监管区域的差异等问题，但海南将不存在这个问题，是全岛全域的。”

至于为何要分两步进行，报道引述一位知情人士透露，考虑到海南现在的综合发展水平还不够发达，各部门意见综合折中，认为分两步走更为妥当。

习近平指出，海南是中国最大的经济特区，地理位置独特，拥有全国最好的生态环境，同时又是相对独立的地理单元，具有成为全国改革开放试验田的独特优势。此外，海南在中国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有特殊地位和重要作用。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川告诉本报记者，海南由于地理位置优势，与内地便于分割，在岛屿上实施境内关外的管理时，与内地的隔离相对简便，具有发展单一贸易的功能。

对此，张燕生认为，联系当前的国际形势，中美经济政治的冲突今后一段时间内可能还会反复出现，赋予海南经济特区改革开放新的使命，构建新型伙伴关系的意义还是重大的。

张燕生指出，海南往内地看相对劣势，货物等运输距离较远，但是往国外尤其是东南亚看，怎么看都是优势。而且北部湾、粤港澳大湾区都可以成为海南的腹地，中国是想把海南打造成中国走向世界的一个前沿平台。

张燕生说：“下一步，可能会将海南打造成面向印度洋、太平洋的重要开放门户，海南面对东南亚，又是建设‘一带一路’，特别是21世界海上丝绸之路和海洋经济合作的战略支点。”

习近平指出，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，发挥自身优势。大胆探索创新，着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区，争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋则在《人民日报》发表的署名文章中提到，自由港是设在一国（地区）境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域，是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。

他指出，香港、新加坡、鹿特丹、迪拜都是比较典型的自由港。中国海岸线长，离岛资源丰富。探索建设中国特色的自由贸易港，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地，对于促进开放型经济创新发展具有重要意义。

张燕生认为，从开放的角度看，海南建立全面深化改革开放试验区，推动更高标准的开放。

至于是否会构建出中国特色海南实践的开放经济新体制，张燕生表示，在这里，将要形成要素全球有效、有序流动、资源高效的配置。也就是人员、资金、货物比照香港、新加坡的发展模式。

值得注意的是，中国要将海南打造成为国际旅游消费中心。张燕生认为，国际旅游消费领域的新业态、新特点都可以在那里先行先试。未来中国成长性最大的五个产业：大健康、医药、旅游、新能源、文化，都可能在海南落户。

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