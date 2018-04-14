中国教育部：加强大中小学国家安全教育

中国教育部昨天（13日）公布文件表示，应加强大中小学学生的国家安全教育，完善相关教育内容体系。

据中通社报道，国家教育部昨天印发《关于加强大中小学国家安全教育的实施意见》。意见表示，应构建完善国家安全教育内容体系。

其中，小学生应瞭解国家安全基本常识，增强爱国主义情感；中学生应掌握国家安全基础知识，增强国家安全意识；大学生应接受国家安全系统化学习训练，增强维护国家安全的责任感和能力。

意见提出，研究开发国家安全教育教材，国家教育部编制国家安全教材编审指南，明确各学段教材编审原则；推动国家安全学学科建设，设立国家安全学一级学科；改进国家安全教育教学活动，丰富教育资源，充分发挥互联网优势，创新教育方式方法和平台载体；加强师资队伍建设，建立健全国家安全教育教学评价机制等。

另一方面，中国国家卫生健康委员会（卫健委）昨天编制发布了12条“中国公民卫生应急素养”。

国家卫健委指出，中国是世界上突发事件发生种类多、频次高和损失最为严重的国家之一。在“全民国家安全教育日”到来之际，该条目旨在普及卫生应急知识和基本技能，提升公民有效防范应对各类突发事件的意识和能力。

据了解，根据《中国国家安全法》，明天（15日）将是中国第三个“全民国家安全教育日”。国家安全不仅包括政治、国土和军事领域，文化、社会、科技、信息、经济、资源、生态等领域的安全都与人们息息相关，其重要性日益凸显。

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