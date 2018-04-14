戴耀廷在台发表“港独”言论 港市民报警并促立法会跟进

香港大学法律系副教授戴耀廷上月在台湾参加“台独”组织举办的有关会议时，公然鼓吹“港独”言论，引发部分香港人士半个多月来持续的强烈谴责。有香港市民昨天（13日）决定到警察总部举报戴耀廷涉嫌触犯煽动罪，也有一批市民到特区立法会请愿，促请立法会跟进戴耀廷的“港独”言论。

据中通社报道，香港市民傅振中昨天下午到警察总部举报戴耀廷涉嫌触犯煽动罪。在警察总部外，他与一批香港市民高喊“煽动犯法、拉佢入册（坐牢）”“五独谋反、分裂国家”等口号。

傅振中认为，戴耀廷的“港独”言论是煽动犯法。根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第九条的“煽动意图”、第十条的“罪行”，戴耀廷的言论引起他人憎恨、藐视或离叛国家、中央政府。此外，戴耀廷虽称自己没有煽动暴力，但该两项条文没有规定达至暴力行为的程度才算煽动。因此，他相信戴耀廷涉嫌触犯煽动罪。

傅振中也表示，作为土生土长的香港人，不想再看到有入世未深的年轻人被戴耀廷煽动，继而作出破坏社会秩序的行为，最后身陷牢狱之灾，所以他挺身而出向警方举报。期望特区政府律政司考虑检控戴耀廷，以免姑息养奸。

在傅振中踏入报案室前，香港政团民主建港协进联盟（民建联）的区议员也联同一批市民在立法会大楼外请愿。他们手持“促请立法会跟进戴耀廷‘港独’言论”的横幅，并高喊“强烈谴责戴耀廷‘港独’言论”“护法治、反‘港独’”“‘港独’乱港、撕裂社会”等口号。

民建联秘书长、中西区区议会副主席陈学锋表示，戴耀廷在台湾的言论明显涉及“港独”，但他用学术来包装、以自由为藉口。戴耀廷此次参与的是一个“五独论坛”，并在论坛上公然鼓吹“香港建国”，是彻头彻尾散播“港独”思想，不是学术自由。

民建联社区干事植洁铃则表示，香港市民应当遵守《基本法》，立法会议员更需维护基本法的尊严，尽一切努力，密切关注、谴责及打击任何鼓吹“港独”、分裂国家的行为。促请立法会立即跟进戴耀廷发表的“港独”言论。

据报道，上述诉求得到立法会积极回应。立法会内务委员会昨天通过由民建联议员陈克勤提出的休会待续议案，大会将于下月9日的立法会会议上，就戴耀廷的言论对香港及国家利益的影响，进行辩论。

陈克勤称，“港独”问题大是大非，没有灰色地带，绝大部分香港市民均反对“港独”。戴耀廷的言论有政治动员和煽动性，立法会有需要就此事表态反对。

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