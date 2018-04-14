杭州综试区与电商平台eBay达成战略合作

中国（杭州）跨境电子商务综合试验区（下称“杭州综试区”）与电商平台eBay昨天（13日）在杭州，举行战略合作协议签约仪式。

据中新社报道，根据协议，双方今后将在共同打造跨境电商人才培养体系、建设跨境电子商务智能物流中心、发掘区域优势产业带等领域开展全方位合作，助力更多浙江跨境电商品牌通过eBay平台走向国际市场。

据杭州综试区统计，作为中国首个跨境电商试验区，该区目前累计落户1454家跨境电商产业链企业，从事跨境电商企业8000余家，形成服装、休闲用品、家居照明等跨境产业集群。

杭州综试办相关负责人表示：“杭州综试区计划在今年继续加强跨境电商自主品牌和出口品牌培育和引导，支持企业走品牌自主设计、研发、生产、销售之路的目标。eBay作为致力于打通全球贸易链条的国际化电商平台，极力推动中国品牌出海，双方开展合作将具有巨大前景。”

eBay跨境贸易事业部中国区总经理郑长青表示：“浙江是跨境电商大省，在各大品类的销售表现都不凡。杭州也是eBay跨境电商出口业务发展的重点区域。”

郑长青指出，通过双方共同努力，将进一步培育良好的跨境电商政策环境和生态系统，加快当地跨境电商综合能力的提升。

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