广西打通亚细安海产品进入中国北方市场铁路通道

中国铁路南宁局集团公司昨天（13日）提供的信息显示，自2016年2月首列亚细安海鲜冷链集装箱专列开行以来，从广西防城港市发往中国北方的亚细安海鲜1209箱，共3.1万吨。

中新社引述中国铁路南宁局集团公司货运处副处长唐贵德介绍，2016年2月，首列亚细安海鲜冷链集装箱专列开行，来自亚细安国家的“生猛”海鲜从广西防城港搭乘火车开赴北京大红门火车站，通过市场分销送上百姓餐桌。专列的开行打通了亚细安海产品进入中国北方市场的铁路大通道。

随着中国北方对亚细安海鲜产品需求的不断增加，目前广西畅通了亚细安至华东、华北、东北等地区的铁路冷链运输大动脉，防城港至北京、沈阳、上海三地的冷链线路常态化运营。

广西防城港火车站站长蒋小斌介绍，最近，防城港至济南亚细安冷链专列成功试运行。4月11日，亚细安冷链专列带着六箱174吨带鱼、白对虾等海产品顺利抵达济南。

蒋小斌表示，今年将争取开通防城港至郑州、成都、福州等城市的铁路冷链专列，联合防城港市政府着力打造“桂郑欧”班列项目，利用海铁联运将亚细安海产品运送到欧洲，打造国际铁路冷链专列大格局。

防城港是中国唯一与亚细安海陆相连的门户城市，日均约有150个集装箱的亚细安海产品从那里发往中国各地。

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