专家：中国仍是世界上最大的发展中国家

中国国家信息中心经济预测部副主任王远鸿昨天（13日）受访时表示，对中国目前所处的发展阶段和发展水平务必要有清醒客观的认识。他强调，目前中国仍是世界上最大的发展中国家。

中新社引述王远鸿指出，首先，中国经济实力跃上新台阶，但人均水平仍低于世界平均水平，更明显低于发达国家水平。用人均水平考察，中国发展中国家特征没有根本改变。例如根据世界银行数据，2016年中国人均国内生产总值为8123美元（1万零656.56新元），为世界平均水平（1万零190美元）的80%左右，仅为美国（5万7638美元）的七分之一，居世界第68位。

此外，目前中国基础设施人均资本存量只有发达国家的20%至30%。2017年中国居民消费恩格尔系数为29.3%，仍远高于发达国家的水平。

其次，中国经济结构出现重大变革，但产业结构、就业结构仍需优化升级。如：与发达国家相比，中国第一产业占比仍较高，制造业大而不强，整体上处于全球产业链的中低端，中高端产品有效供给不足。

服务业占比则偏低，知识密集型的现代服务业占比更低。王远鸿指出，这样的产业结构反映了中国产业竞争力仍不强，技术含量仍较低，创新能力仍不足，也反映了中国在国际分工中还处于相对不利地位。

尽管中国创新驱动发展成果丰硕，但科技创新整体上仍处于跟跑状况。企业开发能力弱、自主创新能力不足、核心技术缺乏依然是中国企业发展面临的突出障碍。由于自主创新能力不足，中国虽已是制造业大国，但还不是制造业强国。

同时，王远鸿表示，中国仍处在发展不平衡问题较为突出的阶段，城乡之间、区域之间、社会阶层之间的差距较大，具有发展中国家的典型特征。

此外，尽管中国市场活力和社会创造力明显增强，但发展不充分问题仍亟待解决。王远鸿指出，相对而言，发达国家更加注重市场统一和公平竞争，注重产权和知识产权保护，注重清除各种显性和隐性的市场壁垒，促进生产要素跨区域有序自由流动。目前，中国在这些方面与发达国家相比，还存在很大差距。

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