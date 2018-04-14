赖清德证实台教育部长请辞 政院全力慰留中

台湾行政院长赖清德今天（14日）证实，教育部长潘文忠周四（12日）在行政院会结束后已递出辞呈。他表示，潘文忠是因家庭因素请辞，不是因为台大遴选校长管中闵案，政院目前全力慰留中。

联合新闻网引述赖清德表示，他现在正全力慰留中，并称赞潘文忠非常认真积极在处理教育部的各种事情。但他指出，潘文忠在家庭里面的一些事情，的确在工作上造成影响，不过很多事情还在努力当中。

中国国民党文传会前副主委毛嘉庆昨晚（13日）在面簿爆料指出，传出请休假的教育部长播文忠因“卡管（管中闵）”不成，其实并非请假，而是请辞教育部长。府院传出正在慰留中，“卡管”案如何发展，出现新的剧情。

毛嘉庆指出，潘文忠执行“卡管”计划不力，不用说，“独派”、执政高层肯定相当“不爽”。潘文忠除被台大师生告了渎职，毛嘉庆前天也揭露教育部公然给了“地下教育部长”庄国荣七个计划案桉、研究案。

毛嘉庆表示，潘文忠突然感到有压力，今天连“卡管跨部会咨询会议”都请假了。

毛嘉庆指出，“歹戏拖棚”三个月余，民进党不怕丑，管中闵即便不是中研院士、美国名校伊利诺大学知名学者，也是计量经济国际权威，民进党就是要“干掉他”。他质疑说，箭在弦上，潘文忠公为何搞失踪？很诡异吧？

毛嘉庆认为，这种时候高层通常是一边慰留也一边找备胎比较合理。毕竟，潘文忠公办事不利，让执政党面对选举的压力越来越大，“找个动作麻利点的人来下手杀掉台大校长，或许不失为一个好选择”“反正是换部长而已，又不是换地下部长，没伤筋动骨，一切好说”。

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