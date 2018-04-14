3月北京PM2.5浓度同比上升近四成

中国生态环境部昨天（13日）发布3月重点区域和74个城市空气质量状况显示，3月，北京市PM2.5浓度为每立方米88微克，同比上升39.7%；京津冀区域PM2.5浓度同比上升27%。

据中新社报道，生态环境部昨天发布2018年3月中国全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况。

生态环境部有关负责人介绍，3月，北京市优良天数比例为46.7%，同比下降14.6个百分点。PM2.5浓度为每立方米88微克，同比上升39.7%；PM10浓度为每立方米111微克，同比上升32.1%。

同期，京津冀区域13个城市平均优良天数比例为50.5%，同比下降15.8个百分点。PM2.5浓度为每立方米80微克，同比上升27%；PM10浓度为每立方米134微克，同比上升21.8%。

一季度，北京平均优良天数比例为67.4%，同比上升10.7个百分点。PM2.5浓度为每立方米57微克，同比下降32.1%；PM10浓度同比下降18%。

专家表示，今年3月以来，中高纬地区大气以纬向环流为主，南北温差小，冷空气弱，京津冀区域风力小，小风静稳天气相比去年同期明显增多。

同时，随着采暖期的结束，京津冀及周边地区秋冬季错峰生产的各类工业企业恢复生产，在民用采暖排放大幅减少的同时，工业企业污染物排放显著增加。

3月，中国全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为81.4%，同比下降3.7个百分点。PM2.5浓度、PM10浓度同比均小幅上升。

一季度，中国全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为75.5%。PM2.5浓度为每立方米56微克，同比下降9.7%。

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