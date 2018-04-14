21家“黑中介”被曝光 北京严打哄抬房租等违法违规行为

北京市住房和城乡建设委员会昨天（13日）表示，市住建委等多部门延续了去年“3·17”楼市新政以来的高压执法势头，严厉打击扰乱租赁市场秩序、损害民众利益的行为，再度曝光了21家房屋“黑中介”。

据中新社报道，该委是针对近期民众集中反映,个别区域存在房租异常上涨，“黑中介”及“二房东”参与哄抬房租、欺行霸市、操纵房屋租赁市场等违法违规现象，作出上述回应。

有媒体昨天报道了北京市民陈女士租房时遭遇房屋中介哄抬房租的行为。

报道见报当天，北京市住建委立即对所涉中介21世纪不动产北京世轩家喜加盟店，进行执法检查。经查，这家房屋中介机构存在未备案从事租赁业务的违规行为，市住建委责令其立即关停整改。

同日，北京市住建委再度对外披露了21家房屋“黑中介”，北京正扬等21家房地产中介机构存在违规租赁、未备案且未在注册地经营等行为。

自今年4月以来，北京市住建委结合近期市场情况，针对民众投诉举报，对房地产中介机构开展了一系列执法检查。

此外，也联合工商等部门，摸排“黑中介”“二房东”等违法违规线索，对重点区域开展房屋租赁市场联合执法，40余家房地产中介机构因存在克扣租金押金、违规出租等问题，被予以公开曝光。

北京市住建委负责人表示，下一步住建部门将会同工商等部门，对上述问题进一步查处,对违规从事房屋租赁业务的，住建部门将予以严肃查处。

此外，对克扣租金押金、未在注册地经营的，工商部门将进行立案调查，情节严重的将列入失信名单；涉嫌威胁恐吓、强迫交易的，将移送公安部门予以严肃处理。

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