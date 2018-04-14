美财政部报告再次不把中国列入货币操纵国名单

美国财政部周五（13日）公布每半年一次的货币报告，再次不把中国列入货币操纵国名单内，但批评中国经济走向“非市场主导方向”。同时，美财政部把中国、印度和另四国列入特别监察名单内，警告市场人士留意全球性风险。

据《星岛日报》今天（14日）报道，美财政部在报告中指出，没有国家符合被列入货币操纵国名单的条件，但有六个国家，包括中国、印度、日本、韩国、德国和瑞士被列入特别监察名单，意味着他们的外汇政策可能令人怀疑导致美国的贸易赤字恶化。美国或会向上述国家施压，要他们采取措施降低对美国的贸易盈余。

在2017年，人民币兑美元的汇价经过贸易加权计算后，大致上维持不变。不过，美财政部指出，“中国对美国持续不断录得极之庞大的贸易盈馀。中国的经济发展愈来愈走向非市场主导方向，对其主要贸易伙伴带来愈来愈大风险，也会对全球的长远经济增长前景带来风险。”

美财政部也要求中国采取措施，进一步开放市场给美国的货品和服务，减少政府干预，容许市场力量扮演更大的角色。

加州梅尔克‧哈特货币基金公司投资经理梅尔克说，特朗普没有把中国列入货币操纵国名单内是意料中的事，因为这样做不符合美国的利益。

如果把中国列入货币操纵国名单，便会把控制权交给美国会，去决定下一步对策。相反，不把中国列入货币操纵国名单，主导权仍在美行政部门手中。

在刚发表的报告中，美国财政部没有提及美国近期向中国进口货品征收重关税、触发两国贸易摩擦一事。

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