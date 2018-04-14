规模合计54亿元人民币 中国央企扶贫基金九省设子基金

中国中央企业贫困地区产业投资基金（央企扶贫基金）昨天（13日）表示，截至今年3月，已在九个重点省份设立了子基金，规模合计54亿元（人民币，下同，11.29亿新元）。

中通社引述基金总经理王维东介绍，各子基金通过与地方省级投融资平台合作，共同撬动社会资本支持贫困地区产业发展，助力脱贫攻坚和贫困人口可持续脱贫。

王维东说，截至今年3月，央企扶贫基金在贵州、河南、江西、湖南、陕西、安徽、云南、青海、黑龙江等九省设立了子基金，共投资项目13个、金额12.84亿元，储备项目40余个，预计将引领超过210亿元社会资本投入贫困地区。

目前，已投资项目初步带动了当地旅游业、畜牧业、工业、新能源等行业发展，提高了贫困地区自我发展能力。

另一方面，央企扶贫基金日前已完成二期募资，两期募资规模共达154亿元。股东则扩大到国资委监管的全部中央企业和部分财政部履行出资人职责的中央企业，共104家。

基金董事长张华介绍，一年多来，已投资41个项目，金额达86亿元。在完全投产后，预计可带动中国20万贫困人口直接或间接就业，年均为贫困人口提供收入12.6亿元。

据悉，2016年10月17日，由中国国务院国资委牵头、国务院扶贫办和财政部参与发起，51家中央企业参与首期出资，设立了央企扶贫基金。为提高精准扶贫效果，基金投向贫困地区重点发展和急需的农业、矿产、制造、园区、旅游、电力、化工、建筑、医疗等行业。

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