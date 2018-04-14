宋涛率团抵平壤获金与正接机

中共中央对外联络部部长宋涛率领的中国艺术团，昨天（13日）已抵达平壤展开访问，艺术团期间将参与朝鲜的”四月之春“国际友谊艺术节。

网媒“香港01”今天（14日）引述朝中社、韩国国际广播电台等报道，指宋涛与中国艺术团昨天搭乘国务用专机专机抵达平壤。朝鲜领导人金正恩的妹妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正，以及劳动党副主席李洙滽也有到场迎接。

宋涛在欢迎晚宴上致辞说，中国艺术团此行是落实中朝两党最高领导人重要共识、推动中朝友好关系发展的重要行动，也是中朝之间重要的文化艺术交流活动。金正恩对中国艺术团此行给予高度重视，提供了最好的条件和一系列特殊安排。

他表示，相信中国艺术团来朝访演一定会取得圆满成功，为中朝两党两国友好交往书写浓墨重彩的一笔。

宋涛强调，中国党和政府真心希望朝鲜经济发展、人民幸福，相信在以金正恩为首的朝鲜劳动党领导下，朝鲜人民将在社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。

据了解，中国艺术团此行将参加明天（15日）、为纪念朝鲜已故领袖金日成诞辰而举行的“四月之春”国际友谊艺术节。

有消息指出，随团的中央芭蕾舞团将会演出中国革命芭蕾舞剧《红色娘子军》。

此外，外界也普遍关注宋涛在朝鲜访问期间，会否获得金正恩的接见。去年11月，宋涛作为习近平的特使访问朝鲜见不到金正恩。

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