傅园慧晋级中国全国游泳冠军赛百米自决赛 高呼“亚运会见”

今天（14日）上午进行的中国全国游泳冠军赛女子100米自游泳预赛中，“洪荒少女”傅园慧以55秒36总排名第七晋级当晚决赛。赛后采访时，傅园慧一扫昨天（13日）的阴郁苦闷，并欣喜若狂地对在场媒体高呼：“还是有机会去亚运会，亚运会见！”

据中新社报道，在全国冠军赛首个比赛日的女子200米仰泳预赛中，里约奥运会铜牌得主傅园慧受肩伤影响，小组第五爆冷无缘决赛。

赛后，傅园慧关于“控制体重导致肩伤暴露且所在训练组请不起队医，可能考虑退役”的一席话，引发了不小震动。

不过，今天在女子100米自游泳的预赛中，傅园慧尽管因肩伤影响绑着长长的肌肉贴、以防止肌肉二次拉伤，但还是游出了55秒36。她以小组第三、总排名第七的成绩，闯进了当晚该项目的决赛。

赛后，昨天还在200米仰泳折戟导致阴郁不已、甚至坦言可能考虑退役的傅园慧，又恢复了往日的风采，一见到记者就大声嚷着：“巨开心，从没有进过100自的决赛！”

傅园慧表示，今天自己尽全力去游了，开心地比赛是最重要的，并不在乎第几名，毕竟比一场少一场。

众人则问其傅园慧是否“退役”之意未消，毕竟在去年世锦赛后她曾说出“死也要死在泳池里”“愿意用身上伤痛来换取更好成绩”之类的话语。

对此，傅园慧认真地说道：“我自己对游泳事业还是有很大的热爱，但有些时候也会受到一些外力影响，可能会让自己觉得很没信心，会消磨斗志。如果真的到了离开游泳的那天，自己肯定不舍得，但是没有办法，这不是我说了算的。这不是我能决定的。”

对于媒体显露沉重的表情，傅园慧大大咧咧地状态说：“你们别这么认真好嘛！比赛还在比，比完了再说嘛！照这个状态看，肯定还是有机会去亚运会。亚运会见啊！”

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