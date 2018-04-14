江苏昆山：“惠台31条”超半数已落地 惠及10万台胞

江苏省昆山市昨午（13日）召开的贯彻落实“惠台31条”措施的工作推进会。据了解，目前“惠台31条”中已有17条措施在昆山实施，42家台企总部累计享受到地方奖励8303万元人民币（1735.92万新元）。

据中新社报道，昆山市作为中国大陆台资经济发展的重镇，自1990年10月首家台资企业在昆山落户，截至2018年2月底，全市累计批准台资项目4878个，增资项目2332个，投资总额586.07亿美元（768.87亿新元），注册资本304.36亿美元。近10万台商台胞在昆山工作、生活。

昆山市副市长宋德强列举了一组数字说：“去年936家企业出口免抵退税销售额1097亿元人民币，350家企业免税销售额2741亿元人民币，729家企业出口退税59亿元人民币……”

他表示，昆山市一直走在对台服务工作的前列，“惠台31条”出台前，已经进行了一些相应的摸索。“惠台31条”的出台，将更加利于台胞在昆山的生活与营商。

宋德强介绍，目前“惠台31条”中已有17条措施在昆山实施。在支持台商设立区域总部和研发中心、享受高新技术企业减征所得税等方面，为台企和台商的发展提供了有力保障。

此外，还有台湾建筑企业直接参与昆山中环快速路前期设计等，用台湾经验协助当地建设。台湾青年的就业、创业，台商子女的教育等方面也受益颇多。

据报道，昆山市台湾同胞投资企业协会会长宗绪惠对“惠台31条”的落实，有切身体会。他的企业在智能制造车间、高新技术企业、税费优惠等方面，均享受到了与大陆企业同等的待遇与奖励。

他说：“‘心安之处是吾乡’，现在我们在大陆安居乐业的心更加安定了”。

宗绪惠指出：“同等待遇不仅是要享受公平的待遇，也要承担起相应的责任。”他表示，自己将呼吁台胞朋友们更多地参与到昆山的城市建设、环境提升等事业中，把自己真正视为当地的一份子，共生、共荣，两岸一家亲。

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