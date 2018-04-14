大陆18日实弹军演 孙大千：六分特朗普 四分“台独”

中国大陆海军下周三（18日）将在台湾海峡水域进行实弹射击演习。香港中评社指出，此举是对美国插手南中国海、近期美台关系急剧升温的强硬回应，既冲着美国、更针对“台独”。对此，中国国民党前立委孙大千在面簿质疑说，这就是台湾总统蔡英文口口声声保证的“维持现状”吗？

据联合新闻网今天（14日）报道，孙大千指出，两岸关系原本就是“动态”的，所谓的“维持现状”的前提条件是，牵涉其中的各方力量都能够维持相同不变的态度。

他表示，冰冻三尺，非一日之寒。大陆的台海军演当然也不可能是天下掉下来的“意外”。

孙大千认为，下列几项因素造成大陆决定从“口诛笔伐”，走向“具体行动”。首先，“台独”势力一厢情愿地把2016年民进党的大胜，视为台湾人民选择走向“独立”，因而气焰嚣张，不可一世。同时，蔡英文又因为陷入“领导危机”，不敢表态，而无法加以约束。

其次，台湾行政院长赖清德数度毫不避讳地公开宣示其“台独”信仰，自私且任性地牺牲台湾人民的利益。此外，民进党人士就连台北市长柯文哲一句“两岸一家亲”的谈话都无法容忍，视为异端，必除之而后快。

同时，随着数位科技的快速普及，大陆的网民声量已成为一股不可忽视的浪潮。这两年来，大陆网络民意对台看法由原本的温和友善，全面翻转成为今时的严厉敌视。北京政府不得不以更加强硬的作为，回应来自民意的压力。

最后，也是最主要的原因，当美国特朗普政府借由加码台湾，做为迫使大陆在贸易利益，以及国际政治上屈服让步的手段时，大陆国家主席习近平自然必须同步采取反制措施，以避免情况恶化，一发不可收拾。

孙大千表示，因此，此次实弹军演的意义，应该是“六分特朗普，四分‘台独’”。

他警告，倘若“台独”势力和特朗普政府仍然我行我素，不知收敛，台方几乎可以预见，大陆此次的近海军演恐怕只是一个开始，台湾海峡将会进入多事之秋。

孙大千说，这将考验蔡英文，不能再靠吹牛，必须拿出真功夫，才能扮演好一个出色的“棋手”，下赢这盘僵局。

免费试阅14天