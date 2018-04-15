最吸引外籍人才的中国城市 上海连续六年第一

14日，由中国国家外国专家局组织的“2017魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选结果在深圳第16届中国国际人才交流大会上发布，上海再次排名第一，实现了六连冠。

据澎湃新闻报道，本次评选中位列前十的城市依次是：上海、北京、合肥、青岛、深圳、杭州、苏州、成都、南京、广州。

评选设有政策环境、政务环境、工作环境、生活环境4个一级指标，并在4个一级指标下分设海外人才引进及评聘政策、权益保障政策、创业扶持政策、在华身份相关政策、政策信息获取便利性，相关事务办理流程、政务人员工作质量、相关机构配置，工作及创业环境、升迁发展机会、薪酬待遇、国际化氛围与多元文化，人居自然环境、城市发展规划、医疗卫生环境、子女教育环境、社会公共文明、城市包容性18个二级指标。

评选结果显示，近年来，上海实行更加积极、更加开放、更加有效的海外人才政策，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，先后出台“人才20条”、“人才30条”、人才高峰工程行动方案，积极推进外国人来华工作许可制度和外国人才签证制度试点工作，完善海外人才居住证制度，人才发展环境进一步优化，外籍高层次人才集聚度不断增强。

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