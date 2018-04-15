在美受损兵马俑已回到中国准备修复，索赔程序稍后启动

据光明日报报道，记者了解到，赴美参展的受损兵马俑及同批次的一百余件（组）参展文物已于4月初悉数回到中国，陕西省文物部门已在制定修复方案。

去年12月21日，兵马俑在美国费城富兰克林科学博物馆展览期间，由于博物馆安保疏忽，一名参加博物馆晚间派对的游客进入闭馆区域，损坏并偷走了其中一件兵马俑的手指，对文物造成重大损害。

陕西省文物局新闻发言人、副局长周魁英表示，中国文物在历次出国展览前，都会与外方就文物的包装、运输、展出、安全、移交等问题签署详尽、完备的展览协议。文物出国展览有一套完整的、严格的审批程序，需要先报省政府审批，然后再上报国家文物局审批。此次在美国展览的兵马俑受损，责任完全在于美方。但也应该看到，这在中国自改革开放以来的对外文物展览中属于个案。

目前，兵马俑受损手指已被追回，该批赴美展出文物已经回到中国。周魁英表示：“我们正在制定修复方案，待报国家文物局审批后正式进行修复工作。请大家放心，我们会努力让受损的兵马俑手指恢复如初。”

据了解，3月18日，美国费城市议会已通过决议，就向中方借展的兵马俑在费城富兰克林科学博物馆展览期间受损一事正式向中方道歉。造成兵马俑受损的美国男子可能面临最高达30年的有期徒刑。中方对美方的索赔程序将在美国当地法院宣判后正式启动。

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