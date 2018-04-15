中国将出炉“外国被盗文物数据库”，库中文物在中国不得拍卖

中国国家文物局14日在其官微及官网全文发布了《追索海外文物绝不能再让“亲者痛”》(以下简称“《追索》文”)，该文出自中国政法大学国际法学院副院长、教授霍政欣之手。此外，国家文物局相关负责人透露近期将发布“外国被盗文物数据库”，数据库中的文物在中国境内不得拍卖。

据中新网报道，《追索》文指出，以此次虎蓥拍卖为例，尽管英国拍卖机构的行径已引起多方谴责，但从法律角度来看，现阶段启动法律程序追索并非理性选择。目前的两项国际公约(1970年联合国教科文组织支持的制定的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》和1995年国际统一私法协会制定的《关于被盗或非法出口文物的公约》)支持文物原属国追索流失文物，但它们均无法适用于虎蓥。前者因为英国2003年才批准加入所以“法无溯及力”，后者英国则还没加入。

《追索》文认为，尽管追索海外文物面临严峻的法律环境，但中国政府及相关机构和个人仍然可以积极作为。

首先，对大多数当代非法流失出境的文物应及时依据国际条约机制进行追索。

其次，对于虎蓥这样的历史流失文物，主管机关应及时发声，表明中国立场。此次国家文物局对虎蓥拍卖所做的严正声明，就能为今后可能进行的追索行动奠定基础。

再次，对于非法流失出境的文物，中国的机构和个人应该拒绝参加商业拍卖。

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