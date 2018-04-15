国务院：在海南探索竞猜型体育彩票 鼓励发展赛马

即将建设自由贸易试验区及自由贸易港的海南省，有望开放博彩业。中国国务院昨日（14日）发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（简称《意见》）文件，其中提及支持在海南探索发展“竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”，并鼓励发展赛马，以及支持海南开通跨国邮轮旅游航线等。

据东方日报报道，《意见》提出，到2020年，自由贸易试验区建设取得重要进展，国际开放度显著提高；到2025年，自由贸易港制度初步建立，营商环境达到国内一流水准；到2035年，自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟。

吁开展公海游航线试点

《意见》指支持在海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票；支援在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区，并允许酒店经许可接收国家批准落地的境外电视频道。

《意见》又指，会支持拓展旅游消费发展空间，实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额。支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点，加快三亚向邮轮母港方向发展；放宽游艇旅游管制，推进西沙旅游资源开发，稳步开放海岛游。

《意见》还表示会支持海南密切与香港、澳门在海事、海警、渔业、海上搜救等领域的合作，积极对接粤港澳大湾区建设，并加强与台湾地区在教育、医疗、现代农业、海洋资源保护与开发等领域的合作等；建构更开放引进人才机制，允许外籍及港澳台地区技术人员按规定在海南就业、永久居留。

据悉，海南省此前曾多次传出考虑开放博彩的消息。外媒今年二月亦曾引述消息称中国考虑开放在海南省开设赌场、网上赌博、乐透彩，以及体育赌博等。

券商指对濠赌股影响难免

对于国务院支持海南省开放博彩业，耀才证券研究部总监植耀辉指，消息对一众濠赌股难免会有影响，料未来一周股价会借势调整。海南推动博彩业，势分薄澳门的客源，更重要是反映内地政策有变，不再是只有澳门一个城市是中国的博彩娱乐中心，将来亦难保有更多内地城市开放经营博彩业。

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