广州医生发帖称“鸿毛药酒是毒药”被跨省抓捕

因在网上发帖称“鸿毛药酒是毒药”，广州医生谭秦东遭内蒙古自治区凉城县警方抓捕。

据红星新闻报道，谭秦东所涉嫌罪名为“损害商品声誉罪”，内蒙古鸿茅国药股份有限公司称，谭秦东的文章造成了140余万的退货损失，严重损害了公司声誉。

但谭秦东的家人称，谭秦东是出于一名医生的职业操守警告部分老人不要饮用鸿茅药酒，“并没有虚构事实。”

为弄清楚谭庆东所写文章是否受其他企业指使，其辩护人、广东舜华律师事务所律师胡定锋已两次前往凉城县看守所见面，“谭庆东说自己纯粹是出于医生的职业道德，才发了这么一篇帖子。”

谭庆东发布的“毒药”一文，正文部分提到了心肌的变化、心脏传导系统的变化、心瓣膜的变化、血管老化、动脉粥样硬化5个概念，“这都是科学叙述，讲的是这些疾病的原理，相似内容可以在权威医学杂志、网站上查询。”胡定锋说。

内蒙古鸿茅国药股份有限公司位于内蒙古自治区乌兰察布市凉城县岱海镇，其官网称，鸿茅药酒是中国重要行业历史最老字号之一，始创于清代乾隆四年（1739年），以销售和生产规模计算，鸿茅药业是目前国内最大的OTC中成药酒生产企业，其核心产品鸿茅药酒终端覆盖全国省市县乡镇近10万家药店，年销售额跻身全国药品零售排名前5。

4月11日上午开始，红星新闻记者多次致电内蒙古鸿茅国药有限责任公司“媒体单位唯一咨询电话”负责人，截至4月13日下午，该负责人尚未对此案相关问题做出回应。

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