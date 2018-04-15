杭州市22所民办小学招生 数千家长通宵排队报名

家长为子女升学，在学校门口排队报名，已不是新鲜事。昨日是杭州市民办小学联合招生是报名现场确认与面试的日子，结果出现通宵数千人排队场面，有家长大呼快累死。

据星岛日报报道，今年杭州市区22所民办小学共招生3082名学生。凡是杭州市区户籍适龄儿童，以及符合在杭就读条件的非杭州市区户籍适龄儿童皆可报名。

从各校预约面谈的日程安排来看，有不少学校的网上报名人数超出千人。个别学校因报名人数多，最早的预约面谈时间，定在了早上7时半。几所热门的民办小学门口，半夜4、5时钟就开始排起了队。

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