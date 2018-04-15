中国国航长沙飞北京航班因“公共安全原因”备降郑州

今日(15日)上午10时，中国国航长沙飞北京的CA1350航班备降郑州。河南省公安厅机场公安局确认，备降原因为“公共安全原因”，警方已到场处置。

河南省机场集团也在官方微博发布公告称，该航班因“非法干扰”备降郑州新郑机场。

据新京报报道，航班信息显示，国航CA1350航班于15日上午8时40分从长沙黄花机场起飞，原定于上午11时到达首都机场。

一名机上乘客告诉新京报记者，自己曾听到一声女声尖叫，此后飞机开始备降。

记者从郑州新郑机场获悉，航班已安全备降郑州，全部乘客已经落地，正在机场大厅等候再次起飞。

河南省公安厅机场公安局一名工作人员告诉记者，航班备降原因为“公共安全原因”，机场警方已派员到场处置，再次起飞时间目前仍然不详。

另据三湘都市报报道，网上有爆料指该航班发生了乘客劫持乘务长事件。对此，湖南机场集团向三湘都市报表示，目前正在核实。

另有网友上传一张疑似涉事客机机舱内拍摄的照片，照片中有人手持一把折叠式刀片，暗示劫机者用刀片来挟持乘务长。

还有自称是机上乘客的网友，在微博上指出今早原本带着侄女飞往北京中央音乐学院上课，却发生劫持事件，飞机紧急迫降郑州转机。他说：“以前电视剧里才能见的场景亲身经历时是有点紧张，一切平安，朋友们放心。”





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