投资比特币失利 四男子闯新北市礼仪会馆连开七枪

台湾新北市龙华礼仪会馆，周六晚上惊传枪响，四名恶汉连开七枪，造成两人受伤，警方事后拘捕四人。

据星岛日报报道，案发在周六晚上8时多，四名恶汉驾着白色私家车到会馆大门，下车后朝着大厅连开七枪，两人当场走避不及受伤，其中一吴姓男子遭子弹击中，自行送往台北市医院救治，另一人由救护车送院。

事后警方根据闭路电视片段，今日凌晨将开枪的四人拘捕。

其中一疑犯供称，是因为花1千万元台币投资比特币，因为惨赔要退出投资多次谈判不成，才会趁着吴男去龙华会馆上香时开枪以示警告。

警方对案件正进一步展开调查。

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